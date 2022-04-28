Мариуполь как Дюнкерк. Защитники города просят применить для спасения людей процедуру, на которую в 1940 году согласился Гитлер

Сергей Волынский: Примените к нам процедуру extraction. Сегодня не 1940-й, сегодня 2022 год. Люди здесь просто погибнут Скриншот: Сергей Волына / Facebook

Он сказал, что защитники Мариуполя ведут боевые действия в полном окружении 62 дня, сейчас находятся на территории "Азовстали".

По словам Волынского, более 600 военнослужащих ранено, есть также раненые среди гражданских, которые укрываются от российских бомбежек и обстрелов на "Азовстали". Условий для оказания помощи, так же как и медикаментов или персонала, который мог бы помочь раненым воинам, на территории завода нет, сказал он.

"Ситуация очень сложная. Есть огромные проблемы с водой, едой, разнообразными припасами. Я обращался ко всем мировым лидерам, дипломатам, папе Франциску – кричал, насколько я мог – чтобы нас услышали и применили к нам процедуру "extraction" – сказал он.

Командир морпехов напомнил об операции "Динамо" по эвакуации британских, французских и бельгийских военнослужащих из Дюнкерка (Франция) в 1940 году – лидер нацистской Германии Адольф Гитлер приказал войскам остановить наступление, когда союзники были окружены на побережье.

"Это дало возможность избежать катастрофы союзным государствам и провести эвакуацию. Во время эвакуации было спасено более 300 тыс. человек. Операцию проводили ка только могли: катерами, кораблями, гражданскими судами, рыболовецкими шхунами. Спасали людей и гражданские и военные. Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон Мариуполь. Примените к нам процедуру "extraction". Сегодня не 1940-й, сегодня 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою", – добавил он.