Мариуполь как Дюнкерк. Защитники города просят применить для спасения людей процедуру, на которую в 1940 году согласился Гитлер

Он сказал, что защитники Мариуполя ведут боевые действия в полном окружении 62 дня, сейчас находятся на территории "Азовстали".
По словам Волынского, более 600 военнослужащих ранено, есть также раненые среди гражданских, которые укрываются от российских бомбежек и обстрелов на "Азовстали". Условий для оказания помощи, так же как и медикаментов или персонала, который мог бы помочь раненым воинам, на территории завода нет, сказал он.
"Ситуация очень сложная. Есть огромные проблемы с водой, едой, разнообразными припасами. Я обращался ко всем мировым лидерам, дипломатам, папе Франциску – кричал, насколько я мог – чтобы нас услышали и применили к нам процедуру "extraction" – сказал он.
Командир морпехов напомнил об операции "Динамо" по эвакуации британских, французских и бельгийских военнослужащих из Дюнкерка (Франция) в 1940 году – лидер нацистской Германии Адольф Гитлер приказал войскам остановить наступление, когда союзники были окружены на побережье.
"Это дало возможность избежать катастрофы союзным государствам и провести эвакуацию. Во время эвакуации было спасено более 300 тыс. человек. Операцию проводили ка только могли: катерами, кораблями, гражданскими судами, рыболовецкими шхунами. Спасали людей и гражданские и военные. Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон Мариуполь. Примените к нам процедуру "extraction". Сегодня не 1940-й, сегодня 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою", – добавил он.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".