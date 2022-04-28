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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мариуполь как Дюнкерк. Защитники города просят применить для спасения людей процедуру, на которую в 1940 году согласился Гитлер

Сергей Волынский: Примените к нам процедуру extraction. Сегодня не 1940-й, сегодня 2022 год. Люди здесь просто погибнут
Сергей Волынский: Примените к нам процедуру extraction. Сегодня не 1940-й, сегодня 2022 год. Люди здесь просто погибнут
Скриншот: Сергей Волына / Facebook

Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной Волына) в своем обращении, опубликованном в Facebook 27 апреля, призвал провести эвакуацию гарнизона и мирных жителей Мариуполя, применив процедуру extraction.

Он сказал, что защитники Мариуполя ведут боевые действия в полном окружении 62 дня, сейчас находятся на территории "Азовстали". 

По словам Волынского, более 600 военнослужащих ранено, есть также раненые среди гражданских, которые укрываются от российских бомбежек и обстрелов на "Азовстали". Условий для оказания помощи, так же как и медикаментов или персонала, который мог бы помочь раненым воинам, на территории завода нет, сказал он. 

"Ситуация очень сложная. Есть огромные проблемы с водой, едой, разнообразными припасами. Я обращался ко всем мировым лидерам, дипломатам, папе Франциску – кричал, насколько я мог – чтобы нас услышали и применили к нам процедуру "extraction" – сказал он. 

Командир морпехов напомнил об операции "Динамо" по эвакуации британских, французских и бельгийских военнослужащих из Дюнкерка (Франция) в 1940 году – лидер нацистской Германии Адольф Гитлер приказал войскам остановить наступление, когда союзники были окружены на побережье. 

"Это дало возможность избежать катастрофы союзным государствам и провести эвакуацию. Во время эвакуации было спасено более 300 тыс. человек. Операцию проводили ка только могли: катерами, кораблями, гражданскими судами, рыболовецкими шхунами. Спасали людей и гражданские и военные. Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон Мариуполь. Примените к нам процедуру "extraction". Сегодня не 1940-й, сегодня 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою", – добавил он. 

https://www.facebook.com/serjvlk/videos/678893120055276/

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Адольф Гитлер, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, обращение
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