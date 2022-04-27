"Провокаторы, убийства мирных жителей украинскими военными". Оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь – разведка

Об этом 27 апреля в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная политическая провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов… В программе мероприятия – "альтернативные факты" по защите Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей, – говорится в сообщении. – В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными".

В ГУР отметили, что прибытие "журналистов" на территорию Украины планируется через Ростов (РФ).

"Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Бывшие "визитки [экс-руководителя "Правого сектора" Дмитрия] Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь", – резюмировали в украинской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)