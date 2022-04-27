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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Провокаторы, убийства мирных жителей украинскими военными". Оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь – разведка

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В уничтоженном оккупантами Мариуполе готовится масштабная политическая провокация, отметили в ГУР Минобороны Украины
В уничтоженном оккупантами Мариуполе готовится масштабная политическая провокация, отметили в ГУР Минобороны Украины
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Министерство обороны РФ готовит на 28 апреля пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь (Донецкая область) для лояльных представителей иностранных СМИ с подготовленными "свидетелями".

Об этом 27 апреля в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная политическая провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов… В программе мероприятия – "альтернативные факты" по защите Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей, – говорится в сообщении. – В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными".

В ГУР отметили, что прибытие "журналистов" на территорию Украины планируется через Ростов (РФ).

"Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Бывшие "визитки [экс-руководителя "Правого сектора" Дмитрия] Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь", – резюмировали в украинской разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/300120265632734

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

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