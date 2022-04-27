CNN получил видео, подтверждающее причастность россиян к убийствам в Буче

Журналисты подтвердили подлинность видео, снятого 12-го и 13 марта.
"На видео от 13 марта видно, как российская военная машина стоит на перекрестке. CNN идентифицировал на видео три объекта чуть дальше по улице от военной машины – это тела, которые были замечены на видео, снятом 1 апреля, и на спутниковых изображениях, сделанных [компанией] Maxar Technologies 18 марта", – сообщил CNN.
Еще одна видеозапись с беспилотника показывает российскую военную машину, движущуюся по улице в направлении тел убитых людей. На видео от 12 марта оккупанты стоят вокруг военной машины, припаркованной у одного из домов.
CNN обратился за комментарием в минобороны РФ, но не получил ответ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буча находится в 30 км на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.
Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".
"Медуза" опубликовала видео с дрона, снятое с 23-го по 30 марта 2022 года в Буче Киевской области. Ролик доказывает, что мирные жители города были убиты во время оккупации россиянами. Видео "Медузе" передал Сергей Коротких – белорус, разведчик батальона "Азов", воюющий за Украину. Переданные им файлы содержат подробные метаданные, в том числе данные о времени съемки.