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ВОЙНА В УКРАИНЕ

CNN получил видео, подтверждающее причастность россиян к убийствам в Буче

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Оккупанты захватили Бучу в первые дни вторжения и удерживали город почти месяц
Оккупанты захватили Бучу в первые дни вторжения и удерживали город почти месяц
Фото: EPA

Телеканал CNN 27 апреля получил видео с беспилотника, подтверждающее причастность российской оккупационной армии к убийствам мирных жителей в Буче Киевской области.

Журналисты подтвердили подлинность видео, снятого 12-го и 13 марта.

"На видео от 13 марта видно, как российская военная машина стоит на перекрестке. CNN идентифицировал на видео три объекта чуть дальше по улице от военной машины – это тела, которые были замечены на видео, снятом 1 апреля, и на спутниковых изображениях, сделанных [компанией] Maxar Technologies 18 марта", – сообщил CNN.

Еще одна видеозапись с беспилотника показывает российскую военную машину, движущуюся по улице в направлении тел убитых людей. На видео от 12 марта оккупанты стоят вокруг военной машины, припаркованной у одного из домов.

CNN обратился за комментарием в минобороны РФ, но не получил ответ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Буча находится в 30 км на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.

Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".

"Медуза" опубликовала видео с дрона, снятое с 23-го по 30 марта 2022 года в Буче Киевской области. Ролик доказывает, что мирные жители города были убиты во время оккупации россиянами. Видео "Медузе" передал Сергей Коротких – белорус, разведчик батальона "Азов", воюющий за Украину. Переданные им файлы содержат подробные метаданные, в том числе данные о времени съемки.

Теги: Владимир Путин, Украина, убийство, оккупация, вторжение, беспилотники, CNN, Буча, война России против Украины, Анатолий Федорук, население, эксгумация, российские оккупанты
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