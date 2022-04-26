Судмедэксперты находят в телах погибших в Буче и Ирпене флешетты – металлические дротики, использовавшиеся в Первой мировой войне – The Guardian

Судмедэксперты, которые проводят вскрытие тел, заявили, что находят флешетты в головах и грудных клетках убитых Фото: ЕРА

Флешетты – противопехотное оружие в виде тонких металлических дротиков длиной от 3 до 4 см, похожих на летучие стрелы или гвозди, пишет издание.

Судмедэксперты, которые проводят вскрытие тел, заявили, что находят флешетты в головах и грудных клетках жертв.

Об этом, в частности, сообщил The Guardian украинский судебно-медицинский эксперт Владислав Пировский, отметив, что в телах убитых украинских женщин и мужчин вместе со своими коллегами нашел "несколько очень тонких, похожих на гвозди, предметов".

Независимые эксперты по оружию, изучившие фотографии металлических стрел, подтвердили изданию, что это были флешетты – оружие, редко используемое в современной войне.

Отмечается, что один артиллерийский снаряд может содержать до 8 тыс. флешеттов. При ударе о тело жертвы дротик теряет жесткость, сгибаясь в крючок, а задняя часть стрелы, состоящая из четырех плавников, часто отрывается, вызывая повторное ранение.

По словам эксперта по оружию Нила Гибсона, скорее всего, россияне применяли в Киевской области боеприпасы 3Ш1 калибра 122 мм.

Хотя правозащитники уже давно добиваются запрета на использование стреловидных снарядов, эти боеприпасы не запрещены международным правом. Однако применение неточного смертоносного оружия в густонаселенных гражданских районах является нарушением гуманитарного права, отмечает The Guardian.

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