Судмедэксперты находят в телах погибших в Буче и Ирпене флешетты – металлические дротики, использовавшиеся в Первой мировой войне – The Guardian

Флешетты – противопехотное оружие в виде тонких металлических дротиков длиной от 3 до 4 см, похожих на летучие стрелы или гвозди, пишет издание.
Судмедэксперты, которые проводят вскрытие тел, заявили, что находят флешетты в головах и грудных клетках жертв.
Об этом, в частности, сообщил The Guardian украинский судебно-медицинский эксперт Владислав Пировский, отметив, что в телах убитых украинских женщин и мужчин вместе со своими коллегами нашел "несколько очень тонких, похожих на гвозди, предметов".
Независимые эксперты по оружию, изучившие фотографии металлических стрел, подтвердили изданию, что это были флешетты – оружие, редко используемое в современной войне.
Отмечается, что один артиллерийский снаряд может содержать до 8 тыс. флешеттов. При ударе о тело жертвы дротик теряет жесткость, сгибаясь в крючок, а задняя часть стрелы, состоящая из четырех плавников, часто отрывается, вызывая повторное ранение.
По словам эксперта по оружию Нила Гибсона, скорее всего, россияне применяли в Киевской области боеприпасы 3Ш1 калибра 122 мм.
Хотя правозащитники уже давно добиваются запрета на использование стреловидных снарядов, эти боеприпасы не запрещены международным правом. Однако применение неточного смертоносного оружия в густонаселенных гражданских районах является нарушением гуманитарного права, отмечает The Guardian.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
По данным на 23 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 412 мирных жителей Бучи.
28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. Ранее, 25 марта, президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".
17 апреля специалисты Национальной полиции закончили документировать военные преступления российских военных в Ирпене, всего было осмотрено 269 тел погибших жителей города, рассказал 18 апреля первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев, пишет "Укринформ".