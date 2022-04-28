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Генсек ООН назвал свою встречу с Путиным "очень полезной"

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26 апреля Гутерриш (на фото) встретился с Путиным
26 апреля Гутерриш (на фото) встретился с Путиным
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была "очень полезной". Об этом генсек заявил 28 апреля в комментарии телеканалу CNN.

Гутерриш сказал Путину, что вторжение РФ является нарушением Устава ООН, агрессия России должна быть остановлена как можно скорее.

"Война закончится тогда, когда Российская Федерация решит ее прекратить и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить встречи, но это не то, что положит конец войне", – отметил генсек ООН.

Он также обсуждал с главой Кремля эвакуацию жителей Мариуполя. По словам Гутерриша, Путин, "в принципе", согласился на нее.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 апреля Гутерриш в РФ встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча длилась около часа. Путин, в частности, утверждал, что на переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле удалось добиться "серьезного прорыва", но после убийств мирного населения в Буче Киевской области, которые Путин называет "провокацией", позиция Украины изменилась.

После встречи в ООН заявили, что Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных людей, которые скрываются от обстрелов российских оккупантов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

27 апреля Гутерриш приехал в УкраинуПланируется, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Теги: Украина, ООН, Мариуполь, переговоры, агрессия, эвакуация, вторжение, война России против Украины, Антониу Гутерриш, Российская Федерация
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