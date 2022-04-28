Генсек ООН назвал свою встречу с Путиным "очень полезной"

Гутерриш сказал Путину, что вторжение РФ является нарушением Устава ООН, агрессия России должна быть остановлена как можно скорее.

"Война закончится тогда, когда Российская Федерация решит ее прекратить и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить встречи, но это не то, что положит конец войне", – отметил генсек ООН.

Он также обсуждал с главой Кремля эвакуацию жителей Мариуполя. По словам Гутерриша, Путин, "в принципе", согласился на нее.

Война России против Украины. Главное (обновляется)