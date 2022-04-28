Генсек ООН назвал свою встречу с Путиным "очень полезной"

Гутерриш сказал Путину, что вторжение РФ является нарушением Устава ООН, агрессия России должна быть остановлена как можно скорее.
"Война закончится тогда, когда Российская Федерация решит ее прекратить и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить встречи, но это не то, что положит конец войне", – отметил генсек ООН.
Он также обсуждал с главой Кремля эвакуацию жителей Мариуполя. По словам Гутерриша, Путин, "в принципе", согласился на нее.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля Гутерриш в РФ встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча длилась около часа. Путин, в частности, утверждал, что на переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле удалось добиться "серьезного прорыва", но после убийств мирного населения в Буче Киевской области, которые Путин называет "провокацией", позиция Украины изменилась.
После встречи в ООН заявили, что Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных людей, которые скрываются от обстрелов российских оккупантов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.
27 апреля Гутерриш приехал в Украину. Планируется, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.