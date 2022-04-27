Генсек ООН приехал в Украину

"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше – для Украины, России и мира", – написал генсек.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

Планируется, что Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Зеленский критиковал решение генсека ООН поехать сначала в Москву и только потом в Киев. "Я думаю, что после приезда и если будет время у генерального секретаря – я думаю, что у него очень уважительный статус – ему обязательно нужно посетить сначала наши места, где были пытки и где уничтожили наших людей. А потом уже найти время для... уважаемых из Москвы. Мне кажется, важнее понять, что у нас происходит, чтобы иметь точную точку зрения, которую генсек может донести в Москве на встрече с президентом этого государства", – говорил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)