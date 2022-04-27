Генсек ООН приехал в Украину

"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше – для Украины, России и мира", – написал генсек.
I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.— António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022
We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.
The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.
Планируется, что Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Зеленский критиковал решение генсека ООН поехать сначала в Москву и только потом в Киев. "Я думаю, что после приезда и если будет время у генерального секретаря – я думаю, что у него очень уважительный статус – ему обязательно нужно посетить сначала наши места, где были пытки и где уничтожили наших людей. А потом уже найти время для... уважаемых из Москвы. Мне кажется, важнее понять, что у нас происходит, чтобы иметь точную точку зрения, которую генсек может донести в Москве на встрече с президентом этого государства", – говорил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля Гутерриш в РФ встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча длилась около часа. Путин, в частности, утверждал, что на переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле удалось добиться "серьезного прорыва", но после убийств мирного населения в Буче Киевской области, которые Путин называет "провокацией", позиция Украины изменилась.
После встречи в ООН заявили, что Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных людей, которые скрываются от обстрелов российских оккупантов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.
25 апреля Гутерриш встретился также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а 26-го – с президентом Польши Анджеем Дудой.