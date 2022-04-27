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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ООН приехал в Украину

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Гутерриш сперва посетил РФ, потом отправился в Украину
Гутерриш сперва посетил РФ, потом отправился в Украину
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Украину. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше – для Украины, России и мира", – написал генсек.

Планируется, что Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Зеленский критиковал решение генсека ООН поехать сначала в Москву и только потом в Киев. "Я думаю, что после приезда и если будет время у генерального секретаря – я думаю, что у него очень уважительный статус – ему обязательно нужно посетить сначала наши места, где были пытки и где уничтожили наших людей. А потом уже найти время для... уважаемых из Москвы. Мне кажется, важнее понять, что у нас происходит, чтобы иметь точную точку зрения, которую генсек может донести в Москве на встрече с президентом этого государства", – говорил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 апреля Гутерриш в РФ встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча длилась около часа. Путин, в частности, утверждал, что на переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле удалось добиться "серьезного прорыва", но после убийств мирного населения в Буче Киевской области, которые Путин называет "провокацией", позиция Украины изменилась.

После встречи в ООН заявили, что Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных людей, которые скрываются от обстрелов российских оккупантов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

25 апреля Гутерриш встретился также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а 26-го – с президентом Польши Анджеем Дудой.

Теги: Россия, ООН, война России против Украины, Антониу Гутерриш, визит, встреча
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