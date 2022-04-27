Генсек ООН перед визитом в Украину встретился с Дудой

"По прибытии в Жешув, Польша, по пути в Украину, генеральный секретарь был принят президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Генеральный секретарь выразил президенту глубокую признательность и благодарность за щедрость польского народа за то, как он открыл свои дома и свои сердца почти 2 млн украинских беженцев", – говорится в сообщении.

Гутерриш рассказал Дуде о своих встречах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным.

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