Генсек ООН перед визитом в Украину встретился с Дудой

"По прибытии в Жешув, Польша, по пути в Украину, генеральный секретарь был принят президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Генеральный секретарь выразил президенту глубокую признательность и благодарность за щедрость польского народа за то, как он открыл свои дома и свои сердца почти 2 млн украинских беженцев", – говорится в сообщении.
Гутерриш рассказал Дуде о своих встречах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 апреля Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
26 апреля он в РФ встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча длилась около часа. Путин, в частности, утверждал, что на переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле удалось добиться "серьезного прорыва", но после убийств мирного населения в Буче Киевской области позиция Украины изменилась.
После встречи в ООН заявили, что Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных людей, которые скрываются от обстрелов российских оккупантов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.