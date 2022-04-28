"Я представляю свою семью в одном из этих домов". Генсек ООН посетил Бородянку

"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В XXI веке война не может быть приемлемой", – сказал Гутерриш.

"I imagine my family in one of those homes, now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic. There is no way the war can be acceptable in the 21st century," @antonioguterres said on his visit to the earlier hard-hit #Borodianka near #Ukraine's capital. pic.twitter.com/olI4WtgroJ — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 28, 2022

27 апреля Гутерриш приехал в Украину. Планируется, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)