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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я представляю свою семью в одном из этих домов". Генсек ООН посетил Бородянку

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Гутерриш 28 апреля посетил освобожденную от российских оккупантов Бородянку
Гутерриш 28 апреля посетил освобожденную от российских оккупантов Бородянку
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля посетил освобожденную от российских оккупантов Бородянку Киевской области. Об этом в Twitter сообщило управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В XXI веке война не может быть приемлемой", – сказал Гутерриш.

27 апреля Гутерриш приехал в УкраинуПланируется, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, детские сады, Дом культуры, станции связи.

Под завалами разбомбленных российскими оккупантами домов в Бородянке нашли 41 погибшего

26 апреля Гутерриш в РФ встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча длилась около часа. Путин, в частности, утверждал, что на переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле удалось добиться "серьезного прорыва", но после убийств мирного населения в Буче Киевской области, которые Путин называет "провокацией", позиция Украины изменилась.

После встречи в ООН заявили, что Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных людей, которые скрываются от обстрелов российских оккупантов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Теги: Украина, ООН, война России против Украины, Антониу Гутерриш, погибшие, Бородянка
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