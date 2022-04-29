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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ продолжает наступление на востоке, хочет получить контроль над Донецкой и Луганской областями и пробить коридор в Крым – Генштаб ВСУ

За прошлые сутки украинские военные сбили пять крылатых ракет, выпущенных РФ по Украине
За прошлые сутки украинские военные сбили пять крылатых ракет, выпущенных РФ по Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия на востоке Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 29 апреля в Facebook.

"Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары", – сказано в сводке. 

Так, только в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили за прошлые сутки девять атак российских оккупантов, уничтожили:

  • шесть танков,
  • одну артиллерийскую систему,
  • 12 единиц бронированной техники,
  • один автомобиль,
  • одну зенитную установку.
Кроме того, украинские военные уничтожили 15 воздушных целей РФ: самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотников. 

На волынском и полесском направлениях противник не вел активных действий, подразделения армии Беларуси продолжает охранять границу с Украиной. 

На сиверском направлении изменений в деятельности и составе группировки РФ украинские военные не обнаружили. 

"На слобожанском направлении враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается вести огневое поражение подразделений Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях. На изюмском направлении активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений сил обороны и их поражении огнем артиллерии", – говорится в сводке. 

На донецком и таврическом направлениях РФ "с целью недопущения перегруппировки наших войск" обстреливает украинские позиции с артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня по всей линии соприкосновения, сообщили в Генштабе. 

Оккупанты продолжают блокировать украинских военных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. 

"На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины", –  говорится в сводке.

Кроме того, отмечают в Генштабе, россияне грабят украинцев на оккупированных территориях – из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области украли более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305070958472656

Контекст:

Сегодня начались 65-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Харьков, Беларусь, Генштаб ВСУ, Мариуполь, Азовсталь, артиллерия, беспилотники, ВСУ, обстрелы, Волынь, война России против Украины, ракеты
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