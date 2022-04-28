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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты потеряли в войне против Украины 400 солдат, а также 31 танк и 47 ББМ – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты потеряли в войне против Украине 970 танков, отметили в Генштабе ВСУ
Российские оккупанты потеряли в войне против Украине 970 танков, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупантов по состоянию на 28 апреля достигли около 22 800 человек (+400). Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Другие потери составили:

  • танки – 970 (+31);
  • боевые бронированные машины (ББМ) – 2389 (+47);
  • артиллерийские системы – 431 (+10);
  • РСЗО – 151 (+2);
  • средства ПВО – 72 (+1);
  • самолеты– 187 (+2);
  • вертолеты – 155;
  • автомобильная техника – 1688 (+22);
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8);
  • специальная техника – 31;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/304510485195370

Теги: Россия, Украина, автомобили, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, ПВО, РСЗО, артиллерия, самолеты, ВСУ, война России против Украины, корабли, потери России
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