За сутки оккупанты потеряли в войне против Украины 400 солдат, а также 31 танк и 47 ББМ – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты потеряли в войне против Украине 970 танков, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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