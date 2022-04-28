Оккупанты дополнительно переместили в Изюм подразделения ВДВ и около 500 единиц техники – Генштаб ВСУ

С целью усиления наступающей группировки оккупанты дополнительно переместили в Изюм до 500 единиц техники, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 28 апреля, опубликованной в Facebook.

В то же время основные усилия врага сосредоточены на Изюмском направлении.

"Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха [Харьковской области], – отмечается в сообщении. – С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ), а также до 500 единиц техники".

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