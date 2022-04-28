Оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине – Генштаб ВСУ

Идет полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 28 апреля, опубликованной в Facebook.

"Идет полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины… Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", – отмечается в сообщении.

Так, на Донецком направлении оккупанты ведут активные действия на линии столкновения, пытаясь оцепить группировку войск Сил обороны Украины.

"Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман [Донецкой области]. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец", – указали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, на Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово [Луганской области], а на Авдеевском направлении, с целью захвата Марьинки и Очеретиного, оккупанты ведут "интенсивное огненное влияние".

В то же время на Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, российские оккупационные войска наступают на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле [Донецкой области].

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