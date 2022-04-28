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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине – Генштаб ВСУ

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Идет полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Идет полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 28 апреля, опубликованной в Facebook.

"Идет полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины… Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", – отмечается в сообщении.

Так, на Донецком направлении оккупанты ведут активные действия на линии столкновения, пытаясь оцепить группировку войск Сил обороны Украины.

"Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман [Донецкой области]. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец", – указали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, на Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово [Луганской области], а на Авдеевском направлении, с целью захвата Марьинки и Очеретиного, оккупанты ведут "интенсивное огненное влияние".

В то же время на Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, российские оккупационные войска наступают на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле [Донецкой области].

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/304438135202605

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои также ведутся на юге Украины.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, захват, Северодонецк, агрессия, Марьинка, Северский Донец, артиллерия, Курахово, Орехово, Очеретино, ВСУ, обстрелы, Зеленое Поле, наступление, война России против Украины, столкновение, российские оккупанты
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