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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне безуспешно пытались наступать на нескольких направлениях – сводка Генштаба

Россияне продолжают наступление на востоке Украины, отмечают в Генштабе
Россияне продолжают наступление на востоке Украины, отмечают в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские войска в среду пытались совершать наступление на нескольких направлениях, но потерпели неудачу. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 27 апреля.

"На направлении Изюм – Барвенково [Харьковской области] оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Удачи не имеют, понесли потери и отошли... На донецком и таврическом направлениях враг продолжает обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения с минометами и ствольной артиллерией. Противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово [Донецкой области]", – говорится в сводке. 

Также российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отошли, отметили в Генштабе.

В то же время в сводке говорится, что захватчики "продолжают наступательные действия" на востоке Украины, стремясь получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. 

В Харьковской области враг систематически обстреливал из артиллерии, в том числе из реактивных систем залпового огня, города Харьков и Дергачи и поселок городского типа Прудянка.

На временно захваченной территории Харьковской области российские захватчики продолжают проводить так называемые "фильтрационные мероприятия" в отдельных населенных пунктах. 

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей, ищут представителей силовых структур Украины, проводят перепись местного населения. 

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты готовятся к проведению так называемого референдума, печатают бюллетени, уточняют личные данные местных граждан Украины. При этом они мешают мирным жителям выехать за пределы захваченной территории.

В приднестровском регионе Республики Молдова, в связи с многочисленными провокациями со стороны России, был введен "красный" уровень террористической опасности. Личный состав силовых структур переведен на "казарменное положение", усилен контроль на блокпостах, отменена подготовка к проведению праздничного парада 9 мая, сообщают в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском и северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, российские военные деморализованы. У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымаются личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям, чтобы не участвовать в боевых действиях. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.

Теги: Харьков, Запорожье, Генштаб ВСУ, Изюм, Барвенково, Курахово, наступление, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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