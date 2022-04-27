"Аналоговнет". ВСУ сбили новый российский беспилотник "Куб-БЛА", который оккупанты впервые применили в марте в Киевской области – Генштаб ВСУ

"Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса являются скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании. Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что этот беспилотник был представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года в Киевской области российские оккупанты впервые осуществили его боевое применение.

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