"Аналоговнет". ВСУ сбили новый российский беспилотник "Куб-БЛА", который оккупанты впервые применили в марте в Киевской области – Генштаб ВСУ

"Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса являются скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании. Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что этот беспилотник был представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года в Киевской области российские оккупанты впервые осуществили его боевое применение.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 27 апреля, российские оккупанты в войне против Украины потеряли 185 самолетов, 155 вертолетов, 71 средство ПВО и 207 беспилотников оперативно-тактического уровня, а также около 22,4 тыс. личного состава.