"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера

Цимбалюк: И кто-то же на нее подписан и лайкает эту дичь. Какое дно Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

"Господи, какой стыд. Ниже упасть сложно, конечно... Девушка публикует фото, на котором она беременна, упоминая войну, и рекламирует смазку и вибратор. ...баный стыд. И кто-то же на нее подписан и лайкает эту дичь. Какое дно", – написал актер.





Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Пост, возмутивший Цимбалюка, Пренткович опубликовала в Instagram 16 апреля.

"Быть беременной во время войны – это еще то испытание. Часто нам с вами кажется, что мы не имеем права жаловаться, находясь в относительной безопасности или хороших условиях. Уверяю вас, сейчас нет ни одного украинца, который ментально чувствовал бы себя хорошо. У каждого из нас уровень стресса поднялся до невероятной отметки!" – отметила она и призвала не закрываться в себе.

Блогер заявила, что знает, как получить гормон счастья, заявив, что "с каждым оргазмом женщина получает выплеск эндорфинов".

Она призвала использовать секс-игрушки, если этого не запретил гинеколог.

"Ничто не должно мешать твоему удовольствию", – написала Пренткович.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таня Пренткович * (@tanyaprentkovych)

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