Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2022
 
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"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера

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Цимбалюк: И кто-то же на нее подписан и лайкает эту дичь. Какое дно
Цимбалюк: И кто-то же на нее подписан и лайкает эту дичь. Какое дно
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк в Stories Instagram 26 апреля высказался об украинском блогере Татьяне Пренткович, которая в одном посте заговорила о войне России против Украины и предложила купить товары из секс-шопа.

"Господи, какой стыд. Ниже упасть сложно, конечно... Девушка публикует фото, на котором она беременна, упоминая войну, и рекламирует смазку и вибратор. ...баный стыд. И кто-то же на нее подписан и лайкает эту дичь. Какое дно", – написал актер.


Цимбалюк:

Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Пост, возмутивший Цимбалюка, Пренткович опубликовала в Instagram 16 апреля.

"Быть беременной во время войны – это еще то испытание. Часто нам с вами кажется, что мы не имеем права жаловаться, находясь в относительной безопасности или хороших условиях. Уверяю вас, сейчас нет ни одного украинца, который ментально чувствовал бы себя хорошо. У каждого из нас уровень стресса поднялся до невероятной отметки!" – отметила она и призвала не закрываться в себе.

Блогер заявила, что знает, как получить гормон счастья, заявив, что "с каждым оргазмом женщина получает выплеск эндорфинов".

Она призвала использовать секс-игрушки, если этого не запретил гинеколог.
"Ничто не должно мешать твоему удовольствию", – написала Пренткович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На страницу Пренткович в Instagram подписаны 1,2 млн пользователей.

Цимбалюк с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсети с российской пропагандой.

Теги: Украина, война, соцсети, актер, война России против Украины, женщины, секс-игрушки, блогеры, блогер, Тарас Цимбалюк
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