Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко

Огневич: Здесь своих дел хватает Фото: zlata.ognevich / Instagram

"Мне не интересно, почему молчит Регина Тодоренко. И этот непонятный тренд – обсуждать это. Здесь своих дел хватает", – отметила она.





Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

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