Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2022
 
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Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко

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Огневич: Здесь своих дел хватает
Огневич: Здесь своих дел хватает
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич 20 апреля в Stories Instagram 26 апреля заявила, что не считает нужным обсуждать молчание строящей карьеру в РФ украинской телеведущей Регины Тодоренко относительно войны РФ против Украины.

"Мне не интересно, почему молчит Регина Тодоренко. И этот непонятный тренд – обсуждать это. Здесь своих дел хватает", – отметила она.


Фото: zlata.ognevich / Instagram

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:Тодоренко вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым и сыном Майклом живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину телеведущая продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Она замалчивает российскую агрессию против Украины.

Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Ранее украинская телеведущая Катя Осадчая заявила, что украинские знаменитости, замалчивающие российскую агрессию против Украины, не достойны украинских паспортов. Она отметила, что к их числу относится и Тодоренко. Ее поддержал украинский ведущий Анатолий Анатолич.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, Злата Огневич, Регина Тодоренко, певица
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