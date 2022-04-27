Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко

"Мне не интересно, почему молчит Регина Тодоренко. И этот непонятный тренд – обсуждать это. Здесь своих дел хватает", – отметила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
Ранее украинская телеведущая Катя Осадчая заявила, что украинские знаменитости, замалчивающие российскую агрессию против Украины, не достойны украинских паспортов. Она отметила, что к их числу относится и Тодоренко. Ее поддержал украинский ведущий Анатолий Анатолич.