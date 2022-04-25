  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт

"Популярность – это не только $5 тыс. за пост в Instagram. Популярность – это еще и огромная ответственность. Ответственность показывать и рассказывать правду, когда с экранов ТВ льется пропаганда. Популярность – ответственность вести за собой людей и говорить им правду, объяснять, что на самом деле происходит. Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство, – заявил ведущий. – Молчание – это поощрение. Твои подписчики из Сызрани, Самары видят, что в Украине началась война. Они думают, слушайте, я же подписан на Регину, а она украинка, у нее родители в Одессе, и она точно не молчала бы. В Буче геноцид, убили первую любовь. Никогда бы она не промолчала. А оказалось, молчит. Значит, украинцы "преувеличивают".

Резюмируя, Анатолий Анатолич напомнил Тодоренко, что у нее есть украинский паспорт.

"Думаю, ты должна вернуть его в Украину. Понимаю, сама ты сюда не поедешь – очень опасно, но ты можешь положить его в нагрудный карман одному из оккупантов, которые прут на нашу землю. Не факт, что он доедет до нас целым, но попробовать можешь", – сказал он.

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Видео: Зе Інтерв'юер / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)