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21 апреля, 2022
 
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Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром

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Цимбалюк: Лично для меня многие артисты подтвердили реноме поверхностных людей.
Цимбалюк: Лично для меня многие артисты подтвердили реноме поверхностных людей.
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тара Цимбалюк высказался о замалчивающих войну против Украины российской ведущей украинского происхождения Регине Тодоренко и российском комике Нурлане Сабурове. Свое мнение актер опубликовал 21 апреля в Instagram.

"Мне стыдно за некоторых коллег. Сейчас активно говорят о поступке Регины Тодоренко и Нурлана Сабурова. Если украинка родом из Одессы, которая училась и формировалась в Киеве, сейчас, находясь в Москве, промолчала – это дно. Это просто безнравственное создание, имеющее 8 млн подписчиков, – написал актер. Сабуров, конечно, ее переплюнул: поступок на последнем концерте был настолько подлым и циничным, что и трудно подобрать слова. Он не только заставил украинцев следом за кораблем послать все его творчество, он выставил себя, как минимум, дураком перед всем миром". 

Цимбалюк подчеркнул, что многомилионная аудитория поклонников – это "не только реклама и деньги, но и огромная ответственность перед людьми".

"Поэтому лично для меня многие артисты подтвердили реноме поверхностных людей. А тем, кто поддерживал нас с первого дня войны, большое уважение", – подчеркнул он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. После нападения РФ на Украину певица продолжает принимать участие в съемках российских передач

Во время гастролей в США Сабуров сперва отказался заявить, что не поддерживает войну России против Украины в ответ на просьбу одного из зрителей. Видео разместили на странице people.poland в Instagram. "Почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты съел язык и молчишь? Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи: "Я боюсь сказать "нет", – выкрикнул зритель. Сабуров признался, что действительно боится. "Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", – сказал он.

Когда проживающая в США украинская писательница Юлия Косивчук на одном из концертов комика вышла на сцену в окровавленной белой одежде, которая символизировала убийство российскими оккупантами мирных украинских жителей, Сабуров сравнил окровавленные пятна с месячными.

После этого украинская диаспора в США добилась, чтобы организаторы концертов отказались предоставлять российскому комику залы, а затем были отменены его выступления в Израиле

За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com, где размещают информацию об украинских и российских деятелях шоу-бизнеса и блогерах, которые не осудили войну или поддержали действия руководства России.


Теги: война России против Украины, Регина Тодоренко, Тарас Цимбалюк, Нурлан Сабуров
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