Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром

"Мне стыдно за некоторых коллег. Сейчас активно говорят о поступке Регины Тодоренко и Нурлана Сабурова. Если украинка родом из Одессы, которая училась и формировалась в Киеве, сейчас, находясь в Москве, промолчала – это дно. Это просто безнравственное создание, имеющее 8 млн подписчиков, – написал актер. –Сабуров, конечно, ее переплюнул: поступок на последнем концерте был настолько подлым и циничным, что и трудно подобрать слова. Он не только заставил украинцев следом за кораблем послать все его творчество, он выставил себя, как минимум, дураком перед всем миром".

Цимбалюк подчеркнул, что многомилионная аудитория поклонников – это "не только реклама и деньги, но и огромная ответственность перед людьми".

"Поэтому лично для меня многие артисты подтвердили реноме поверхностных людей. А тем, кто поддерживал нас с первого дня войны, большое уважение", – подчеркнул он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

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