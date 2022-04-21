Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром

"Мне стыдно за некоторых коллег. Сейчас активно говорят о поступке Регины Тодоренко и Нурлана Сабурова. Если украинка родом из Одессы, которая училась и формировалась в Киеве, сейчас, находясь в Москве, промолчала – это дно. Это просто безнравственное создание, имеющее 8 млн подписчиков, – написал актер. –Сабуров, конечно, ее переплюнул: поступок на последнем концерте был настолько подлым и циничным, что и трудно подобрать слова. Он не только заставил украинцев следом за кораблем послать все его творчество, он выставил себя, как минимум, дураком перед всем миром".
Цимбалюк подчеркнул, что многомилионная аудитория поклонников – это "не только реклама и деньги, но и огромная ответственность перед людьми".
"Поэтому лично для меня многие артисты подтвердили реноме поверхностных людей. А тем, кто поддерживал нас с первого дня войны, большое уважение", – подчеркнул он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. После нападения РФ на Украину певица продолжает принимать участие в съемках российских передач.
Во время гастролей в США Сабуров сперва отказался заявить, что не поддерживает войну России против Украины в ответ на просьбу одного из зрителей. Видео разместили на странице people.poland в Instagram. "Почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты съел язык и молчишь? Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи: "Я боюсь сказать "нет", – выкрикнул зритель. Сабуров признался, что действительно боится. "Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", – сказал он.
Когда проживающая в США украинская писательница Юлия Косивчук на одном из концертов комика вышла на сцену в окровавленной белой одежде, которая символизировала убийство российскими оккупантами мирных украинских жителей, Сабуров сравнил окровавленные пятна с месячными.
После этого украинская диаспора в США добилась, чтобы организаторы концертов отказались предоставлять российскому комику залы, а затем были отменены его выступления в Израиле.
За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com, где размещают информацию об украинских и российских деятелях шоу-бизнеса и блогерах, которые не осудили войну или поддержали действия руководства России.