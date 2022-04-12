"Монетизация направляется в РФ". Анатолий Анатолич призвал украинцев не показывать детям российские мультфильмы

Анатолий Анатолич: Мои дети также знают, кто такие "фиксики" и кто такие "Маша и медведь". Каюсь Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

"Не показывайте своим детям русский контент, который всегда был очень популярен в Украине. Мои дети также знают, кто такие "фиксики" и кто такие "Маша и медведь". Каюсь. Но сейчас они знают, что монетизация от этих персонажей направляется в РФ. И должны помнить, что пока мы смотрим медведя, Машу и "паравозики" с животными, паравозики с тяжелой артиллерией двигаются в сторону украинской границы", – написал он.

Свой пост он проиллюстрировал снимком, на котором запечатлен российский автомобиль со свастикой, в котором едут герои российских мультфильмов.

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