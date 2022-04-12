Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2022
 
Новости

Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тина Кароль: Мы люди публичные, у нас нет права просто взять и сказать: "Я в Украине"
Тина Кароль: Мы люди публичные, у нас нет права просто взять и сказать: "Я в Украине"
Фото: Тина Кароль / Facebook

Переехавшая в Польшу после нападения РФ на Украину украинская певица Тина Кароль 12 апреля в эфире канала "1+1" рассказала, почему в случае своего возвращения в Киев не будет это афишировать.

"Я не всегда хочу рассказывать, где я есть. У меня там семья, много моих людей, к которым я всегда буду приезжать, – отметила певица. – На самом деле не хочется делать из этого шумиху, потому что я буду подвергать людей опасности: "О, Тина поехала, и мы поедем". Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать. Мы люди публичные, у нас нет права просто взять и сказать: "Я в Украине". Тогда все поймут, что можно возвращаться, а это жизни людей. И это лотерея всегда".

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк 11 апреля заявил, что возвращаться в регион пока что опасно из-за оставленных российскими оккупантами боеприпасов, но людей на блокпостах будут пропускать.

Теги: Киев, война России против Украины, Тина Кароль, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Елена ПОСКАННАЯ
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины
  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины
  Нина Матвиенко рассказала, в какую страну уехали ее дочь и внучка после нападения РФ на Украину
  Нина Матвиенко рассказала, в какую страну уехали ее дочь и внучка после нападения РФ на Украину
  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать
  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать
  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка
  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка
Дмитрий ГОРДОН
"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче
"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче
  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!
  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом
Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"
Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"
"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны
"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны
"Мы не виделись полтора месяца". Кулеба показал фото с 11-летней дочерью
"Мы не виделись полтора месяца". Кулеба показал фото с 11-летней дочерью
"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео
"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео
"Сейчас мы должны еще больше сплотиться". Суровцев объявил сбор средств на приют для спасенных во время войны животных
"Сейчас мы должны еще больше сплотиться". Суровцев объявил сбор средств на приют для спасенных во время войны животных
Мать Маска показала фото для украинского L'Officiel и призвала поддержать Украину
Мать Маска показала фото для украинского L'Officiel и призвала поддержать Украину
  Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез
  Рэпер Face: На благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины я был на грани слез
Дмитрий ГОРДОН
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS