  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать

"Я не всегда хочу рассказывать, где я есть. У меня там семья, много моих людей, к которым я всегда буду приезжать, – отметила певица. – На самом деле не хочется делать из этого шумиху, потому что я буду подвергать людей опасности: "О, Тина поехала, и мы поедем". Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать. Мы люди публичные, у нас нет права просто взять и сказать: "Я в Украине". Тогда все поймут, что можно возвращаться, а это жизни людей. И это лотерея всегда".

ВИДЕО

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк 11 апреля заявил, что возвращаться в регион пока что опасно из-за оставленных российскими оккупантами боеприпасов, но людей на блокпостах будут пропускать.