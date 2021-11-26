Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями

"Крестили нашего котика. Большое спасибо моим близким за то, что они с нами. Спасибо от Нила. Пока я имею такие полномочия. Но думаю, скоро он поблагодарит лично за доброту вокруг себя", – подписал он публикацию.

На фото сын Анатолича на руках у крестного отца – украинского танцора, судьи шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Влада Ямы. Крестной мамой Нила стала совладелица музыкального фестиваля Atlas Weekend Ирина Федорцова.

"С такими крестными родителями должен получиться талантливый крестник", – написала yanuska1405 под публикацией телеведущего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)