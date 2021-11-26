Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями

"Крестили нашего котика. Большое спасибо моим близким за то, что они с нами. Спасибо от Нила. Пока я имею такие полномочия. Но думаю, скоро он поблагодарит лично за доброту вокруг себя", – подписал он публикацию.
На фото сын Анатолича на руках у крестного отца – украинского танцора, судьи шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Влада Ямы. Крестной мамой Нила стала совладелица музыкального фестиваля Atlas Weekend Ирина Федорцова.
"С такими крестными родителями должен получиться талантливый крестник", – написала yanuska1405 под публикацией телеведущего.
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Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.
В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".
Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.
Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.