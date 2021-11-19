"Юноша уже". Анатолий Анатолич показал своего сына

"Как быстро проходит время. Сегодня будет точно не так, как вчера, поэтому запоминайте каждый счастливый момент в жизни. А завтра будьте лучше себя сегодняшнего. Не тратьте время на плохих людей. Каждая минута делает нас старше. И хочется с каждой минутой быть счастливее", – написал он.

''Юноша уже", – прокомментировала подписчица Елена Арбуханова.

Контекст:

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.