"Красивые девочки и два серьезных пацана". Анатолий Анатолич показал жену и троих детей

"Всем привет! Сейчас пойдем искать наших бабушек по duty free. Мы в тепло! Будем слать вам лучи солнца!" – подписал он снимок.

Для фото телеведущему позировали жена Юлия Бойко, дочери Алиса и Лолита, а также трехмесячный сын Нил.

"Хорошего отдыха, набраться витамина D по полной", – пожелала elena_kat111.

"Сын такой прикольный. На чиле", – отметила liliaratushna.

"Красивые девочки и два серьезных пацана", – подписала фото vovkeg.

"Какая крутая семейка", – оставила свой комментарий певица Диана Глостер.

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