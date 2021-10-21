"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца

"Какое фото самое милое?" – спросили у подписчиков администраторы страниц. В сумме снимки Анатолича набрали почти 5 тыс. лайков.

"Так вырос! Мужичок!" – прокомментировала Мария Мартенюк.

"Ирокезик супер", – написала Натали Сарана.

"Самый лучший в мире смайлик", – считает nails.star_odessa.

"Похож на папу как две капли воды", – заметила uliia_7909.

Контекст:

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.