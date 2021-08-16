"Мой Нил". Анатолий Анатолич сделал тату в честь новорожденного сына. Фото

По словам ведущего, новое тату он сделал в честь новорожденного сына Нила. На рисунке изображен космонавт со связкой планет в виде шаров в руках.

"Мой Нил", – подписал фото ведущий.

"Как [американский астронавт] Нил Армстронг?" – уточнили фолловеры.

Контекст:

Анатолий Анатолич в апреле 2010 года женился на Юлии Бойко. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika.

Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил. За неделю до родов ведущий подарил супруге белый внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen. "Gelandewagen, потому что сын. А белый, потому что для моей Юлы. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, в этот раз не исключение", – написал тогда он.