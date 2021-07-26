"Какая хорошенькая", Анатолий Анатолич после вакцинации показал себя лысым и в женском образе

"Вакцинировался. Из побочек: стал умнее и красивее. Больше никаких проблем", – написал он, не уточнив, какой вакциной прививался.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

В следующей публикации ведущий разместил фото, на котором уже запечатлен лысым.

"20 минут после вакцинации. Полет нормальный", – прокомментировал он шуточное фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Спустя время Анатолий Анатолич разместил в микроблоге еще один вариант снимка, сделанного во время вакцинации, на котором он выглядит девушкой с длинными волосами.

"Час после вакцинации. Все ок. Чувствую себя прекрасно", – написал он.

"Какая хорошенькая", – оценили женский образ ведущего его фолловеры.