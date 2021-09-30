"Очень похожи, одинаковые улыбки!", "Мамуля – красотуля". Анатолий Анатолич показал свою маму

"Вы же знаете, что наших родителей сложно заставить заботиться о своем здоровье, об этом они думают в последнюю очередь", – написал 36-летний ведущий, напомнив, что пожилым важно проверять работу сердечно-сосудистой системы.

Пост Анатолича набрал больше 4 тыс. лайков.

"Очень похожи, одинаковые улыбки!" – прокомментировала снимки petrenko7219.

"Похожи на маму, как две капли воды", – написала natalia_vovkotrub.

"Мамуля – красотуля", – считает nataliemulin.

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