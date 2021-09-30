Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2021
 
Новости

"Очень похожи, одинаковые улыбки!", "Мамуля – красотуля". Анатолий Анатолич показал свою маму

Анатолий Анатолич призвал подписчиков заботиться о родителях
Анатолий Анатолич призвал подписчиков заботиться о родителях
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский радио- и телеведущий Анатолий Анатолич 29 сентября выложил в Instagram фотографии со своей мамой Людмилой Александровной и призвал подписчиков заботится о своих близких.

"Вы же знаете, что наших родителей сложно заставить заботиться о своем здоровье, об этом они думают в последнюю очередь", – написал 36-летний ведущий, напомнив, что пожилым важно проверять работу сердечно-сосудистой системы.

Пост Анатолича набрал больше 4 тыс. лайков.

"Очень похожи, одинаковые улыбки!" – прокомментировала снимки petrenko7219.

"Похожи на маму, как две капли воды", – написала natalia_vovkotrub.

"Мамуля – красотуля", – считает nataliemulin.

Контекст:

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Теги: телеведущий, Анатолий Анатолич, мать, родители, ведущий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Елена ПОСКАННАЯ
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Очень похожи, одинаковые улыбки!", "Мамуля – красотуля". Анатолий Анатолич показал свою маму
"Очень похожи, одинаковые улыбки!", "Мамуля – красотуля". Анатолий Анатолич показал свою маму
Осадчая показала, как в присутствии визажиста и стилиста кормит грудью полуторамесячного сына
Осадчая показала, как в присутствии визажиста и стилиста кормит грудью полуторамесячного сына
  Бывшая участница "Танцев со звездами" Яна Цибульская назвала причину расставания с Дмитрием Жуком
  Бывшая участница "Танцев со звездами" Яна Цибульская назвала причину расставания с Дмитрием Жуком
  "Я такой несдержанный – могу ударить". Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене
  "Я такой несдержанный – могу ударить". Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене
"Такая красивая!" 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца
"Такая красивая!" 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца
"Ноги, как у 20-летней". Уизерспун засветила голые бедра в домашнем видео
"Ноги, как у 20-летней". Уизерспун засветила голые бедра в домашнем видео
В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков
В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков
"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди
"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди
  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке
  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке
"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок
"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок
"Богиня спустилась с горы Олимп", "Герцогиня гламура". В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде
"Богиня спустилась с горы Олимп", "Герцогиня гламура". В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде
"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом
"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом
"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских
"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских
"Он похож на Крейга! Джеймс Бонд". Хайек показала своего 59-летнего мужа
"Он похож на Крейга! Джеймс Бонд". Хайек показала своего 59-летнего мужа
"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации
"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS