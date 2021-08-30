"Маленький Анатолич копия старшего". Телеведущий Анатолич показал месячного сына на фоне "табуна лошадей"

"Это я со своим сыном. И не важно, что происходит вокруг, хоть табун лошадей, я спокоен и счастлив", – подписал видео Анатолич.
Пост шоумен набрал почти 30 тыс. просмотров.
"Это точно. "И пусть весь мир подождет". Супер!" – написала пользователь с ником prokopenko4716.
"Да-а-а, счастье так и прет", – прокомментировала nataliia.penia.
"Маленький Анатолич копия Анатолича старшего", – заметила soloshenko355.
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Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.
В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".
Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.
Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил. За неделю до родов ведущий подарил супруге белый внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen.