"Маленький Анатолич копия старшего". Телеведущий Анатолич показал месячного сына на фоне "табуна лошадей"

У Анатолича трое детей – две дочери и сын, который родился 20 июля 2021 года Фото: anatoliyanatolich / Instagram

"Это я со своим сыном. И не важно, что происходит вокруг, хоть табун лошадей, я спокоен и счастлив", – подписал видео Анатолич.

Пост шоумен набрал почти 30 тыс. просмотров.

"Это точно. "И пусть весь мир подождет". Супер!" – написала пользователь с ником prokopenko4716.

"Да-а-а, счастье так и прет", – прокомментировала nataliia.penia.

"Маленький Анатолич копия Анатолича старшего", – заметила soloshenko355.

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