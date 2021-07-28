"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына

Они позировали в кадре, целуя спящего на декоративной мини-кроватке брата.

"Это же полное милашество. Не могу налюбоваться. Мои котики", – подписала она ролик.

"Нежнятина и безусловная любовь", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил. За неделю до родов ведущий подарил супруге белый внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen. "Gelandewagen, потому что сын. А белый, потому что для моей Юлы. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, в этот раз не исключение", – написал тогда он.