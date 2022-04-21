"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну

Осадачая: Мы до последнего верили, что не существует таких денег, которые заставили бы молчать о войне Фото: kosadcha / Instagram

"Мы до последнего верили, что не существует таких денег, которые заставили бы молчать о войне, о кровавых преступлениях. Этих людей, которые родились в Украине, мы лично призывали и приводили факты, почему нельзя молчать", – сказала Осадчая, признав, что эти усилия были тщетными.

Она назвала имена артистов украинского происхождения, которые после нападения России на Украину, продолжают жить и работать в РФ, назвав их "людьми, которые не нашли в себе силы сказать, что страна, в которой они зарабатывают, убивает их родителей, друзей, близких".

"Ани Лорак – молчание, Таисия Повалий – молчание, три дня назад спела на сцене Кремля, Александр Ревва который путешествует с украинским паспортом, – молчание, Джиган, а точнее Денис Устименко, парень из Одессы с украинским паспортом – молчание, Регина Тодоренко, телеведущая – работает в РФ и хранит молчание, Artik & Asti, а точнее Анна Дзюба и Артем Умрихин из Запорожья – молчание, Анна Седокова, певица – молчание, Кирилл Туриченко, певец – молчание, Галина Безрук, актриса – молчание, – перечислила Осадчая. – Разве могут эти украинцы называть себя украинцами, когда их народ убивают? Имеют ли они право пользоваться украинским паспортом, если своим молчанием поддерживают убийства, издевательства, изнасилования народа Украины? Неуважаемые звезды, вы недостойны быть гражданами нашей сильной. свободной и мужественной Украины. Украинский паспорт нужно заслужить".

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