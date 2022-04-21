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21 апреля, 2022
 
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"Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео

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Покровский: Я не с этими и не с теми. Я сам по себе, таким и останусь. А кто недоволен, идите в анус
Покровский: Я не с этими и не с теми. Я сам по себе, таким и останусь. А кто недоволен, идите в анус
Скриншот: Видео: Nogu Sveló! / YouTube

Российская группа "Ногу свело!" 19 апреля на своем канале в YouTube презентовала видео на антивоенную песню "Поколение Z".

В ролике фронтмен группы Максим Покровский, сидя возле костра, сжигает символ Z, а на экране в это время всплывают комментарии поддерживающих войну РФ против Украины россиян. 

"Просим единомышленников не обижаться: в видео мы используем комментарии тех, кто мало что понимает и не привык использовать свою голову по назначению. Наше видео именно об этом. Когда-то мы повторим нашу традицию фанатских видео, в которых покажем комментарии, где вы говорите нам добрые слова. Но пока вы поддерживаете нас  мы поддерживаем вас. Не отчаивайтесь и помните про моральные ориентиры, что белое  это белое, черное  это черное, а дважды два – четыре", – анонсировал премьеру клипа Покровский. 

Он подчеркнул, что из любого испытания важно выйти достойно. 

Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами".

В одном из куплетов певец поет, что он "не с этими и не с теми. Я сам по себе, таким и останусь. А кто недоволен, идите в анус".

ВИДЕО
Видео: Nogu Sveló! / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного годовщине аннексии Крыма Россией.

В конце марта Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №7220, который предлагает ввести уголовное наказание за использование символики  Z, V и O. В пояснительной записке к законопроекту депутаты назвали эти символы "свастикой XXI века". Их использования в качестве поддержки войны предлагается наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Теги: свастика, война России против Украины, Ногу свело!
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