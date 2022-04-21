  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео

В ролике фронтмен группы Максим Покровский, сидя возле костра, сжигает символ Z, а на экране в это время всплывают комментарии поддерживающих войну РФ против Украины россиян.
"Просим единомышленников не обижаться: в видео мы используем комментарии тех, кто мало что понимает и не привык использовать свою голову по назначению. Наше видео именно об этом. Когда-то мы повторим нашу традицию фанатских видео, в которых покажем комментарии, где вы говорите нам добрые слова. Но пока вы поддерживаете нас – мы поддерживаем вас. Не отчаивайтесь и помните про моральные ориентиры, что белое – это белое, черное – это черное, а дважды два – четыре", – анонсировал премьеру клипа Покровский.
Он подчеркнул, что из любого испытания важно выйти достойно.
Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами".
В одном из куплетов певец поет, что он "не с этими и не с теми. Я сам по себе, таким и останусь. А кто недоволен, идите в анус".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).
В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного годовщине аннексии Крыма Россией.
В конце марта Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №7220, который предлагает ввести уголовное наказание за использование символики Z, V и O. В пояснительной записке к законопроекту депутаты назвали эти символы "свастикой XXI века". Их использования в качестве поддержки войны предлагается наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.