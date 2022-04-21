  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео

Покровский: Я не с этими и не с теми. Я сам по себе, таким и останусь. А кто недоволен, идите в анус Скриншот: Видео: Nogu Sveló! / YouTube

В ролике фронтмен группы Максим Покровский, сидя возле костра, сжигает символ Z, а на экране в это время всплывают комментарии поддерживающих войну РФ против Украины россиян.

"Просим единомышленников не обижаться: в видео мы используем комментарии тех, кто мало что понимает и не привык использовать свою голову по назначению. Наше видео именно об этом. Когда-то мы повторим нашу традицию фанатских видео, в которых покажем комментарии, где вы говорите нам добрые слова. Но пока вы поддерживаете нас – мы поддерживаем вас. Не отчаивайтесь и помните про моральные ориентиры, что белое – это белое, черное – это черное, а дважды два – четыре", – анонсировал премьеру клипа Покровский.

Он подчеркнул, что из любого испытания важно выйти достойно.

Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами".

В одном из куплетов певец поет, что он "не с этими и не с теми. Я сам по себе, таким и останусь. А кто недоволен, идите в анус".

ВИДЕО

Видео: Nogu Sveló! / YouTube

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