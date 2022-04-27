Зеленский ожидает возвращения контроля Украины над Запорожской АЭС

Запорожская АЭС "ни в коем случае" не может быть передана под контроль "Росатома", отметил Зеленский Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Об этом 26 апреля на брифинге после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента Украины.

"Эта станция ни в коем случае не может быть передана под контроль "Росатома". Мы обсуждали все острые вопросы ядерной безопасности, возникшие из-за агрессии России против Украины и вследствие ядерного шантажа, к которому Россия последовательно прибегает во время войны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что после захвата оккупантами Запорожской АЭС проводил переговоры с лидерами стран-партнеров.

"Звонили всем, хотели жесткой реакции от мира. Мы всех предупреждали, что может быть новая ядерная катастрофа на Запорожской атомной электростанции, одна – как шесть Чернобылей, и это может просто уничтожить Европу, – рассказал Зеленский. – Также мы говорили с господином Гросси, что мы ожидаем сегодня от мира, от его лидеров, от МАГАТЭ твердой, решительной позиции, действенной реакции, что позволит обеспечить контроль Украины над Запорожской атомной электростанцией".

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