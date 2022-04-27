Зеленский ожидает возвращения контроля Украины над Запорожской АЭС

Об этом 26 апреля на брифинге после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента Украины.
"Эта станция ни в коем случае не может быть передана под контроль "Росатома". Мы обсуждали все острые вопросы ядерной безопасности, возникшие из-за агрессии России против Украины и вследствие ядерного шантажа, к которому Россия последовательно прибегает во время войны", – сказал Зеленский.
Он отметил, что после захвата оккупантами Запорожской АЭС проводил переговоры с лидерами стран-партнеров.
"Звонили всем, хотели жесткой реакции от мира. Мы всех предупреждали, что может быть новая ядерная катастрофа на Запорожской атомной электростанции, одна – как шесть Чернобылей, и это может просто уничтожить Европу, – рассказал Зеленский. – Также мы говорили с господином Гросси, что мы ожидаем сегодня от мира, от его лидеров, от МАГАТЭ твердой, решительной позиции, действенной реакции, что позволит обеспечить контроль Украины над Запорожской атомной электростанцией".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После захвата Запорожской АЭС оккупанты назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.
26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.