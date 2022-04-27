ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ожидает возвращения контроля Украины над Запорожской АЭС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запорожская АЭС "ни в коем случае" не может быть передана под контроль "Росатома", отметил Зеленский
Запорожская АЭС "ни в коем случае" не может быть передана под контроль "Росатома", отметил Зеленский
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Украина предложила инициативу по введению миротворцев для обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции (АЭС), которая работает под контролем российских военных с 4 марта.

Об этом 26 апреля на брифинге после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента Украины.

"Эта станция ни в коем случае не может быть передана под контроль "Росатома". Мы обсуждали все острые вопросы ядерной безопасности, возникшие из-за агрессии России против Украины и вследствие ядерного шантажа, к которому Россия последовательно прибегает во время войны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что после захвата оккупантами Запорожской АЭС проводил переговоры с лидерами стран-партнеров.

"Звонили всем, хотели жесткой реакции от мира. Мы всех предупреждали, что может быть новая ядерная катастрофа на Запорожской атомной электростанции, одна – как шесть Чернобылей, и это может просто уничтожить Европу, – рассказал Зеленский. – Также мы говорили с господином Гросси, что мы ожидаем сегодня от мира, от его лидеров, от МАГАТЭ твердой, решительной позиции, действенной реакции, что позволит обеспечить контроль Украины над Запорожской атомной электростанцией".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После захвата Запорожской АЭС оккупанты назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.

Теги: Россия, Украина, энергетика, захват, АЭС, Росатом, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, война России против Украины, президент, безопасность, работа, электростанция, встреча, брифинг, Рафаэль Гросси, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
  Астафьева стала телеведущей
  Астафьева стала телеведущей
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко
Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко
"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток
"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток
35-летний Дмитрий Ступка объяснил, почему во время войны не возвращается из США в Украину
35-летний Дмитрий Ступка объяснил, почему во время войны не возвращается из США в Украину
Хайек снялась для мексиканского Vogue c 14-летней дочерью. Фото
Хайек снялась для мексиканского Vogue c 14-летней дочерью. Фото
Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял
Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял
  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло
  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло
"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале
"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале
"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат
"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат
  Польский священник, который спел с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", рассказал, как возникла идея таким образом поддержать Украину
  Польский священник, который спел с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", рассказал, как возникла идея таким образом поддержать Украину
"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму
"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (303194)
2
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (37112)
3
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (27533)
4
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (25288)
5
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (20569)
6
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (20229)
7
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (17656)
8
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство (17173)
 
 
 
 