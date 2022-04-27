"Угрожают? Или пристреливаются?" Россия в годовщину аварии на ЧАЭС запустила крылатые ракеты над тремя украинскими АЭС, сказал Зеленский

Зеленский напомнил о захвате российской армией сначала ЧАЭС, а потом Запорожской АЭС.
"Я помню ночь 4 марта, когда стало известно о пожаре на Запорожской АЭС. Когда российские танки обстреливали станцию. Они точно знали, по какому объекту ведут огонь. Но у них был приказ любой ценой захватить объект. Их не волновало ничего. Не волновало, что запорожская станция – самая большая в Европе. Они и не думали, сколько там энергоблоков и чем может завершиться обстрел. В ту ночь я говорил с мировыми лидерами. Со всеми, кто мог повлиять на события и остановить Россию. Говорил с президентом [США Джо] Байденом, с канцлером [Германии Олафом] Шольцем, с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с президентом Польши Анджеем Дудой... Говорил с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", – рассказал президент.
Он считает, что в случае, "если бы мир не проснулся в ту ночь, мы бы сегодня уже не вспоминали о Чернобыле".
"Потому что все мысли были бы о том, что Россия наделала на Запорожской АЭС. Это даже удивляет, как быстро и полностью Россия – целое государство – может забыть о самой страшной катастрофе, которую пережили и ее люди тоже", – отметил Зеленский.
Ликвидацией аварии в 1986 году занимались не только украинцы, в этом процессе участвовали в том числе граждане Беларуси и России, напомнил он.
"О той катастрофе должны рассказывать и в российских школах. Должны были бы напоминать в России ежегодно 26 апреля, как это делают во всем цивилизованном мире. А вместо этого прямо сегодня они запустили три ракеты против Украины, так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций. Причем сразу три атомные станции. Над Запорожской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Что это такое? Они что, угрожают? Или они пристреливаются? Просто нет слов..." – возмутился президент.
В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.