"Угрожают? Или пристреливаются?" Россия в годовщину аварии на ЧАЭС запустила крылатые ракеты над тремя украинскими АЭС, сказал Зеленский

Зеленский напомнил о захвате российской армией сначала ЧАЭС, а потом Запорожской АЭС.

"Я помню ночь 4 марта, когда стало известно о пожаре на Запорожской АЭС. Когда российские танки обстреливали станцию. Они точно знали, по какому объекту ведут огонь. Но у них был приказ любой ценой захватить объект. Их не волновало ничего. Не волновало, что запорожская станция – самая большая в Европе. Они и не думали, сколько там энергоблоков и чем может завершиться обстрел. В ту ночь я говорил с мировыми лидерами. Со всеми, кто мог повлиять на события и остановить Россию. Говорил с президентом [США Джо] Байденом, с канцлером [Германии Олафом] Шольцем, с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с президентом Польши Анджеем Дудой... Говорил с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", – рассказал президент.

Он считает, что в случае, "если бы мир не проснулся в ту ночь, мы бы сегодня уже не вспоминали о Чернобыле".

"Потому что все мысли были бы о том, что Россия наделала на Запорожской АЭС. Это даже удивляет, как быстро и полностью Россия – целое государство – может забыть о самой страшной катастрофе, которую пережили и ее люди тоже", – отметил Зеленский.

Ликвидацией аварии в 1986 году занимались не только украинцы, в этом процессе участвовали в том числе граждане Беларуси и России, напомнил он.

"О той катастрофе должны рассказывать и в российских школах. Должны были бы напоминать в России ежегодно 26 апреля, как это делают во всем цивилизованном мире. А вместо этого прямо сегодня они запустили три ракеты против Украины, так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций. Причем сразу три атомные станции. Над Запорожской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Что это такое? Они что, угрожают? Или они пристреливаются? Просто нет слов..." – возмутился президент.