МИД Украины в годовщину аварии на ЧАЭС: РФ в очередной раз поставила мир перед угрозой ядерной катастрофы

"Украина и мир приложили титанические усилия для преодоления последствий этой беспрецедентной по масштабам катастрофы. Мы искренне благодарны международному сообществу за солидарность и всестороннюю помощь, полученную, в частности, в рамках выполнения договоренностей, зафиксированных в Меморандуме о взаимопонимании по Чернобыльской АЭС со странами "Большой семерки" и Европейской комиссией от 1995 года", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что благодаря деятельности правительства и содействию международных партнеров "были достигнуты значительные успехи" в реализации международных проектов по снятию ЧАЭС с эксплуатации и сооружению нового безопасного конфайнмента над объектом "Укрытие".

"24 февраля 2022 года международное сообщество в очередной раз убедилось, что тоталитарные режимы, которым был Советский Союз и которым сейчас является Россия, представляют угрозу для ядерной безопасности мира. Игнорируя международно признанные принципы и требования безопасности, а также международные обязательства самой РФ как члена ООН и МАГАТЭ, российские вооруженные силы совершили циничное и жестокое военное вторжение с последующим захватом территории зоны отчуждения и промышленной площадки Чернобыльской АЭС", – заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что захват Чернобыльской АЭС и оккупация крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС – в очередной раз поставили мир перед угрозой ядерной катастрофы.

"Эта опасность все еще остается реальной из-за неупорядоченных ракетных обстрелов и бомбардировок, к которым прибегает страна-агрессор на территории Украины. Объемы нанесенного российскими войсками ущерба на площадке Чернобыльской АЭС должны быть должным образом определены, а виновные – привлечены к ответственности. Убеждены, что совместно с нашими надежными друзьями и партнерами мы сможем оценить все последствия деструктивных действий российских военных на объекте и определить дальнейшие шаги по их устранению. Международное сообщество могло четко увидеть, кто работает над повышением уровня ядерной безопасности Европы и мира, а кто безответственно нивелирует все эти усилия", – говорится в заявлении.

В МИД заявили, что Украина "готова, несмотря ни на что, к достижению дальнейшего совместного с международными партнерами успеха в вопросе преодоления последствий крушения Чернобыля и недопущения новых ядерных катастроф".