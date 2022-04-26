МИД Украины в годовщину аварии на ЧАЭС: РФ в очередной раз поставила мир перед угрозой ядерной катастрофы

"Украина и мир приложили титанические усилия для преодоления последствий этой беспрецедентной по масштабам катастрофы. Мы искренне благодарны международному сообществу за солидарность и всестороннюю помощь, полученную, в частности, в рамках выполнения договоренностей, зафиксированных в Меморандуме о взаимопонимании по Чернобыльской АЭС со странами "Большой семерки" и Европейской комиссией от 1995 года", – говорится в заявлении.
В МИД отметили, что благодаря деятельности правительства и содействию международных партнеров "были достигнуты значительные успехи" в реализации международных проектов по снятию ЧАЭС с эксплуатации и сооружению нового безопасного конфайнмента над объектом "Укрытие".
"24 февраля 2022 года международное сообщество в очередной раз убедилось, что тоталитарные режимы, которым был Советский Союз и которым сейчас является Россия, представляют угрозу для ядерной безопасности мира. Игнорируя международно признанные принципы и требования безопасности, а также международные обязательства самой РФ как члена ООН и МАГАТЭ, российские вооруженные силы совершили циничное и жестокое военное вторжение с последующим захватом территории зоны отчуждения и промышленной площадки Чернобыльской АЭС", – заявили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что захват Чернобыльской АЭС и оккупация крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС – в очередной раз поставили мир перед угрозой ядерной катастрофы.
"Эта опасность все еще остается реальной из-за неупорядоченных ракетных обстрелов и бомбардировок, к которым прибегает страна-агрессор на территории Украины. Объемы нанесенного российскими войсками ущерба на площадке Чернобыльской АЭС должны быть должным образом определены, а виновные – привлечены к ответственности. Убеждены, что совместно с нашими надежными друзьями и партнерами мы сможем оценить все последствия деструктивных действий российских военных на объекте и определить дальнейшие шаги по их устранению. Международное сообщество могло четко увидеть, кто работает над повышением уровня ядерной безопасности Европы и мира, а кто безответственно нивелирует все эти усилия", – говорится в заявлении.
В МИД заявили, что Украина "готова, несмотря ни на что, к достижению дальнейшего совместного с международными партнерами успеха в вопросе преодоления последствий крушения Чернобыля и недопущения новых ядерных катастроф".
В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.