"Энергоатом" получил разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отходов ядерного топлива

Разрешение выдала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
"Оно ожидалось еще 9 марта, но было отсрочено из-за российской агрессии и пребывания войск оккупантов в Чернобыльской зоне отчуждения, где расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ)", – уточнили в посте.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что хранилище полностью готово к эксплуатации. Оно не пострадало от действий оккупантов. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме.
"ЦХОЯТ является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива из Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Ранее из этих трех АЭС оно вывозилось на хранение и переработку в Россию, что ежегодно стоило Украине около $200 млн", – сообщила пресс-служба "Энергоатома".
Проектный срок эксплуатации хранилища составляет не менее 100 лет.
Строительство хранилища началось в 2017 году компанией Максима Микитася "УкрБуд", которая неоднократно оттягивала сроки сдачи работ. Из-за постоянного завышения цен компанию отстранили от строительства в конце 2020 года.
Госпредприятие "Чернобыльская АЭС" 7 сентября 2020 года получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива.