"Энергоатом" получил разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отходов ядерного топлива

Отработанное ядерное топливо вывозили в РФ, это ежегодно стоило Украине около $200 млн Фото: Енергоатом / Facebook

Разрешение выдала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"Оно ожидалось еще 9 марта, но было отсрочено из-за российской агрессии и пребывания войск оккупантов в Чернобыльской зоне отчуждения, где расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ)", – уточнили в посте.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что хранилище полностью готово к эксплуатации. Оно не пострадало от действий оккупантов. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме.

"ЦХОЯТ является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива из Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Ранее из этих трех АЭС оно вывозилось на хранение и переработку в Россию, что ежегодно стоило Украине около $200 млн", – сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Проектный срок эксплуатации хранилища составляет не менее 100 лет.