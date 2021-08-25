Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива

Ежегодно расходовалось около $200 млн на транспортировку и хранение отходов ядерного топлива на территории России. После завершения строительства ЦХОЯТ "Энергоатом" сможет отказаться от услуг соседей и сохранить приличную сумму денег, которую власти Украины смогут направить на технологическое развитие атомных станций.

Фото: пресс-служба концерна NESTRA

13 августа 2021 года Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) проектной документации. Этим сертификатом ГАСИ также подтвердила готовность объекта к эксплуатации.

Строительством ЦХОЯТ занимались украинская компания БК "КБР" и концерн NESTRA.

Из-за сжатых сроков компания выполняла работы в три смены. Ежедневно на объекте находилось более 400 человек. За это время были налажены такие сложные системы, как:

система радиационного контроля;

система контроля управления ЦХОЯТ;

системы коммутаторной, радиорелейной связи и другие работы.

Также по заказу БК "КБР" был изготовлен универсальный мобильный тягач на комбинированном ходу. Этот единственный в Украине тягач будет доставлять топливо из АЭС в ЦХОЯТ. Уникальность тягача в том, что он может передвигаться как по железнодорожным путям, так и по обычным дорогам. Аналоги таких тягачей есть только в Германии и США.

Фото: пресс-служба концерна NESTRA

Строительство хранилища началось в 2017 году компанией Максима Микитася "УкрБуд", которая неоднократно оттягивала сроки сдачи работ, а также из-за постоянного завышения цен компанию отстранили от строительства в конце 2020 года. Сейчас этим делом занимается НАБУ.

После удачных испытаний и завершения окончательных работ с хранилищем объект был представлен ко Дню Независимости. Это стало еще одним знаковым событием в честь годовщины Независимости Украины.

Фото: пресс-служба концерна NESTRA

Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.