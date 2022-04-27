Российские оккупанты в войне против Украины потеряли около 22,4 тыс. личного состава, 939 танков и 185 самолетов – Генштаб ВСУ

РФ в войне против Украины потеряла 185 самолетов Фото: EPA

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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