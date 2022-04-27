Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства – британская разведка

"Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО. Украина продолжает подвергать риску российские воздушные средства", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что российская авиация в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам.

"Россия имеет очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением. Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране. Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми свободнопадающими бомбами. Это оружие снижает способность России эффективно различать при нанесении ударов, увеличивая риск жертв среди гражданского населения", – говорится в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 27, 2022