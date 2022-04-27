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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства – британская разведка

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РФ не удалось уничтожить украинскую авиацию и системы ПВО, заявила разведка Великобритании
РФ не удалось уничтожить украинскую авиацию и системы ПВО, заявила разведка Великобритании
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины сохраняют контроль над большей частью воздушного пространства страны. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки 27 апреля в Twitter.

"Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО. Украина продолжает подвергать риску российские воздушные средства", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что российская авиация в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам.

"Россия имеет очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением. Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране. Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми свободнопадающими бомбами. Это оружие снижает способность России эффективно различать при нанесении ударов, увеличивая риск жертв среди гражданского населения", – говорится в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 26 апреля Россия в войне против Украины потеряла 184 самолета, 154 вертолета, 69 средств ПВО и 205 беспилотников оперативно-тактического уровня, а также около 22,1 тыс. личного состава.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Великобритания, авиация, разведка, воздушное пространство, война России против Украины
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