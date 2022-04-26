"Не выходит". Арестович рассказал о безуспешных атаках российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях

"Главные усилия российские войска по-прежнему концентрируют на направлении Попасная – Северодонецк – Рубежное [Луганской области], пытаясь окружить наши войска, – не выходит. И в направлении Изюм (Харьковская область. – "ГОРДОН") – Славянск – Краматорск (оба – Донецкая область. – "ГОРДОН") не выходит, хотя враг прибегает к мощным артиллерийским и авиационным ударам. Наши войска удачно маневрируют, отражают атаки. Пытается враг продвинуться в направлении Авдеевки [Донецкой области] – не выходит, в направлении Марьинки [Донецкой области] – не выходит", – рассказал Арестович.

В то же время советник главы ОПУ отметил начало террористической активности России в непризнанном Приднестровье.

Война России против Украины. Главное (обновляется)