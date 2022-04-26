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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не выходит". Арестович рассказал о безуспешных атаках российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях

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Главные усилия оккупанты концентрируют на направлении Попасная Северодонецк Рубежное, отметил Арестович
Главные усилия оккупанты концентрируют на направлении Попасная – Северодонецк – Рубежное, отметил Арестович
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты безуспешно пытаются окружить украинские войска на Донбассе. Об этом 26 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Главные усилия российские войска по-прежнему концентрируют на направлении Попасная – Северодонецк – Рубежное [Луганской области], пытаясь окружить наши войска, – не выходит. И в направлении Изюм (Харьковская область. – "ГОРДОН") – Славянск – Краматорск (оба – Донецкая область. – "ГОРДОН") не выходит, хотя враг прибегает к мощным артиллерийским и авиационным ударам. Наши войска удачно маневрируют, отражают атаки. Пытается враг продвинуться в направлении Авдеевки [Донецкой области] – не выходит, в направлении Марьинки [Донецкой области] – не выходит", – рассказал Арестович.

В то же время советник главы ОПУ отметил начало террористической активности России в непризнанном Приднестровье.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/560467558746565/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

26 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам не удается захватить Рубежное, поскольку Вооруженные силы Украины отражают многочисленные атаки.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Славянск, Донбасс, захват, авиация, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Северодонецк, Изюм, Рубежное, Попасная, артиллерия, Алексей Арестович, советник, ВСУ, наступление, война России против Украины, Офис президента Украины, брифинг, российские оккупанты
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