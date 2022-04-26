Россия начала террористическую активность в непризнанном Приднестровье – Арестович

Военно-политическое руководство Украины понимает угрозу и находится в постоянной связи с властями Молдовы, отметил Арестович Фото: president.gov.ua

"Главное направление ее изменений – российская террористическая активность в так называемой "Приднестровской молдавской республике" ("ПМР") на территории нашей доброй соседки Молдовы. Российские власти на высшем уровне заявляют о том, что необходимо оккупировать Молдову. И сегодняшние удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить ко всем направлениям наступления еще регион украинской Бессарабии", – сказал Арестович.

По его словам, военно-политическое руководство Украины "понимает эту угрозу", находится в постоянной связи с властями Молдовы и "знает, что с этим делать".

"Российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", – резюмировал советник главы ОПУ.

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