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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия начала террористическую активность в непризнанном Приднестровье – Арестович

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Военно-политическое руководство Украины понимает угрозу и находится в постоянной связи с властями Молдовы, отметил Арестович
Военно-политическое руководство Украины понимает угрозу и находится в постоянной связи с властями Молдовы, отметил Арестович
Фото: president.gov.ua

На 62-е сутки войны, которую начала РФ, "несколько изменилась военно-политическая обстановка вокруг Украины". Об этом 26 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Главное направление ее изменений – российская террористическая активность в так называемой "Приднестровской молдавской республике" ("ПМР") на территории нашей доброй соседки Молдовы. Российские власти на высшем уровне заявляют о том, что необходимо оккупировать Молдову. И сегодняшние удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить ко всем направлениям наступления еще регион украинской Бессарабии", – сказал Арестович.

По его словам, военно-политическое руководство Украины "понимает эту угрозу", находится в постоянной связи с властями Молдовы и "знает, что с этим делать".

"Российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", – резюмировал советник главы ОПУ.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/560467558746565/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приднестровье – это административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. Территорию региона контролирует "ПМР", которая объявила о суверенитете в 1990 году. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Комментируя заявление оккупантов, глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.

25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.

26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

По данным украинской разведки, РФ готовит ракетные удары по Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, террористы, угрозы, Одесская область, Алексей Арестович, наступление, Бессарабия, война России против Украины, ракеты, безопасность, удары, Офис президента Украины, брифинг
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