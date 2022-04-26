Россия начала террористическую активность в непризнанном Приднестровье – Арестович

"Главное направление ее изменений – российская террористическая активность в так называемой "Приднестровской молдавской республике" ("ПМР") на территории нашей доброй соседки Молдовы. Российские власти на высшем уровне заявляют о том, что необходимо оккупировать Молдову. И сегодняшние удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить ко всем направлениям наступления еще регион украинской Бессарабии", – сказал Арестович.
По его словам, военно-политическое руководство Украины "понимает эту угрозу", находится в постоянной связи с властями Молдовы и "знает, что с этим делать".
"Российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", – резюмировал советник главы ОПУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Приднестровье – это административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. Территорию региона контролирует "ПМР", которая объявила о суверенитете в 1990 году. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
Комментируя заявление оккупантов, глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.
25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.
26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.
В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
По данным украинской разведки, РФ готовит ракетные удары по Приднестровью с жертвами среди мирного населения.