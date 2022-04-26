Санду созывает заседание Высшего совета безопасности Молдовы из-за инцидентов в непризнанном Приднестровье

Заседание назначено на 13.00 26 апреля. После него, в 15.00, Санду проведет брифинг.

25 апреля, в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья.

В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.

26 апреля в регионе прогремело два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.