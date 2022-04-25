В контролируемом Россией Приднестровье заявили об обстреле "министерства госбезопасности". Кишинев отреагировал

По предварительным данным правоохранителей, стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

На фото, опубликованных изданием, видны предметы, похожие на РПГ, они лежат на проезжей части улицы.

В находящемся рядом четырехэтажном доме выбиты окна на втором этаже.

Правительство Молдовы прокомментировало инцидент в своем Telegram.

"Согласно имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатомета здание так называемой структуры безопасности региона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Цель сегодняшнего инцидента – создать предлог для роста напряженности в Приднестровском регионе, не контролируемом конституционными властями", – говорится в сообщении.

Молдавское Бюро политики по реинтеграции призвало "сохранять спокойствие и вместе с компетентными национальными органами следит за развитием событий вокруг этого инцидента".

Украинский журналист Андрей Цаплиенко написал со ссылкой на Telegram-каналы, что гранатомет с места инцидента в Тирасполе похож на РПГ-27 "Таволга" российского производства, "который стоит на вооружении России, Габона, Иордании и той же "ПМР" и в Украину никогда не поставлялся".