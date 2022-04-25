В контролируемом Россией Приднестровье заявили об обстреле "министерства госбезопасности". Кишинев отреагировал

По предварительным данным правоохранителей, стреляли из ручного противотанкового гранатомета.
На фото, опубликованных изданием, видны предметы, похожие на РПГ, они лежат на проезжей части улицы.
В находящемся рядом четырехэтажном доме выбиты окна на втором этаже.
Правительство Молдовы прокомментировало инцидент в своем Telegram.
"Согласно имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатомета здание так называемой структуры безопасности региона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Цель сегодняшнего инцидента – создать предлог для роста напряженности в Приднестровском регионе, не контролируемом конституционными властями", – говорится в сообщении.
Молдавское Бюро политики по реинтеграции призвало "сохранять спокойствие и вместе с компетентными национальными органами следит за развитием событий вокруг этого инцидента".
Украинский журналист Андрей Цаплиенко написал со ссылкой на Telegram-каналы, что гранатомет с места инцидента в Тирасполе похож на РПГ-27 "Таволга" российского производства, "который стоит на вооружении России, Габона, Иордании и той же "ПМР" и в Украину никогда не поставлялся".
Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.
22 апреля 2022 года и. о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга с целью получения сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.