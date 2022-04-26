В "МВД" Приднестровья сообщили о двух взрывах. Разрушены вышки, которые ретранслировали российское радио

Инцидент произошел в поселке Маяк Григориопольского района. Первый взрыв прогремел в 6.40, второй – в 7.05.

На место происшествия прибыли правоохранители и аварийные службы. Радиотелецентр "‎Маяк" оцепили, саперы обследуют его территорию.

По данным "МВД", из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали российское радио.

Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

"Приднестровский радиотелецентр – один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР. Сигнал с ПРТЦ может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Радиоцентр был построен в конце 60-х годов", – уточнили в приднестровском "МВД".

Накануне, 25 апреля, в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья.

В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.