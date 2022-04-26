Украинская разведка: Взрывы в Приднестровье – провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений

Ранее стало известно, что для стрельбы использовались гранатометы, в результате чего отстрелянное оружие осталось лежать на проезжей части улицы. В здании, где находится "МГБ", оказались выбиты окна на втором этаже.
Украинские разведчики опубликовали документ, свидетельствующий, что взрывы в "Приднестровской молдавской республике" – "спланированная провокация российских спецслужб".
"Прогремела серия взрывов. [...] Впрочем, для руководства "ПМР" это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к главе Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении "защищенного пункта управления гражданской обороны города", – говорится в сообщении.
Поскольку в письме требовали указать адрес размещения объекта и его тип, в ГУР пришли к выводу, что "еще за три дня до инцидента руководители "ПМР" уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера".
"Очевидно, что этот случай – одно из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", – объяснили в ГУР.
По информации, которой располагает украинская разведка, "ФСБ продолжит серию провокационных терактов на территории "ПМР".
Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.
22 апреля 2022 года и. о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга с целью получения сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.