Украинская разведка: Взрывы в Приднестровье – провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений

Ранее стало известно, что для стрельбы использовались гранатометы, в результате чего отстрелянное оружие осталось лежать на проезжей части улицы. В здании, где находится "МГБ", оказались выбиты окна на втором этаже.

Украинские разведчики опубликовали документ, свидетельствующий, что взрывы в "Приднестровской молдавской республике" – "спланированная провокация российских спецслужб".

"Прогремела серия взрывов. [...] Впрочем, для руководства "ПМР" это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к главе Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении "защищенного пункта управления гражданской обороны города", – говорится в сообщении.

Поскольку в письме требовали указать адрес размещения объекта и его тип, в ГУР пришли к выводу, что "еще за три дня до инцидента руководители "ПМР" уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера".

"Очевидно, что этот случай – одно из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", – объяснили в ГУР.

По информации, которой располагает украинская разведка, "ФСБ продолжит серию провокационных терактов на территории "ПМР".

Фото: gur.gov.ua