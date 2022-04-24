ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты для контроля за связью и интернетом ставят оборудование оператора РФ – разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Харьковской области есть проблемы с электричеством
В Харьковской области есть проблемы с электричеством
Фото: ЕРА

На оккупированной территории Харьковской области россияне пытаются дезинформировать население, утверждая о почти захваченном Харькове. Об этом 24 апреля проинформировало в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, что якобы "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также что "Харьков уже почти оккупирован россиянами", – говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что захватчики три дня ходили по дворам украинцев и искали электрогенераторы, отбирая их для своих нужд.

По данным ГУР, одновременно оккупанты "усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями", устанавливая в Харьковской области оборудование российского мобильного оператора "Мегафон".

"Вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств", – рассказали в военной разведке Украины.

По ее информации, оккупанты удивлены активностью и самоорганизацией украинцев, комментируя это так: "В России все было бы по-другому, никто бы ни занимался волонтерством".

Так, в Великобурлукском районе волонтеры отказываются от российской "помощи", сами собирают деньги и разносят по домам пищевые продукты и лекарства для малообеспеченных лиц, а "в Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей".

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/298089149169179

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков и область оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.

21 апреля глава областной военной администрации Олег Синегубов говорил, что в Харьковской области 22 из 56 объединенных территориальных общин находятся под временной оккупацией, часть из них армия РФ использует как транзитную зону.

Харьков оккупантам захватить не удалось, хотя в ходе боев некоторые группы россиян попали в черту города, – они были уничтожены силами обороны.

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города.

Теги: Россия, интернет, Харьков, война, оккупация, ФСБ, лекарства, телефоны, разведка, водоснабжение, Харьковская область, электроснабжение, армия РФ, вторжение, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, Мегафон, население, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (120737)
2
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (70982)
3
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (42664)
4
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (39631)
5
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (35373)
6
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (29678)
7
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (25691)
8
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (24873)
 
 
 
 