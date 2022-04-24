В Харьковской области оккупанты для контроля за связью и интернетом ставят оборудование оператора РФ – разведка

"Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, что якобы "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также что "Харьков уже почти оккупирован россиянами", – говорится в сообщении.
Разведка отмечает, что захватчики три дня ходили по дворам украинцев и искали электрогенераторы, отбирая их для своих нужд.
По данным ГУР, одновременно оккупанты "усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями", устанавливая в Харьковской области оборудование российского мобильного оператора "Мегафон".
"Вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств", – рассказали в военной разведке Украины.
По ее информации, оккупанты удивлены активностью и самоорганизацией украинцев, комментируя это так: "В России все было бы по-другому, никто бы ни занимался волонтерством".
Так, в Великобурлукском районе волонтеры отказываются от российской "помощи", сами собирают деньги и разносят по домам пищевые продукты и лекарства для малообеспеченных лиц, а "в Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков и область оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.
21 апреля глава областной военной администрации Олег Синегубов говорил, что в Харьковской области 22 из 56 объединенных территориальных общин находятся под временной оккупацией, часть из них армия РФ использует как транзитную зону.
Харьков оккупантам захватить не удалось, хотя в ходе боев некоторые группы россиян попали в черту города, – они были уничтожены силами обороны.
Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города.