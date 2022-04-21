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Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров – украинская разведка

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В Минобороны подчеркнули, что российские войска запрещают доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории
В Минобороны подчеркнули, что российские войска запрещают доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты Украины и расстреливают волонтеров. Об этом 21 апреля в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Россияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров. В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области. Выезд возможен только на территорию РФ", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что российские войска запрещают доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местных жителей предупредили, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь в оккупированные населенные пункты, будут расстреливаться. В частности, оккупанты расстреляли волонтеров, ехавших из поселка Шевченково.

По данным украинской разведки, в Великобурлукском районе отсутствует мобильная связь, многие населенные пункты остались без электроснабжения, не работают банкоматы, отсутствуют медпомощь и лекарства, а продукты продаются по завышенным ценам. Помимо этого, противник минирует дороги, в том числе грунтовые.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/296135759364518

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов неоднократно говорил, что одной из горячих точек области является Изюмское направление.

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.

По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителей, в том числе 26 детей.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, волонтеры, война России против Украины, российские оккупанты
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