Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров – украинская разведка

"Россияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров. В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области. Выезд возможен только на территорию РФ", – говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что российские войска запрещают доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местных жителей предупредили, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь в оккупированные населенные пункты, будут расстреливаться. В частности, оккупанты расстреляли волонтеров, ехавших из поселка Шевченково.
По данным украинской разведки, в Великобурлукском районе отсутствует мобильная связь, многие населенные пункты остались без электроснабжения, не работают банкоматы, отсутствуют медпомощь и лекарства, а продукты продаются по завышенным ценам. Помимо этого, противник минирует дороги, в том числе грунтовые.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов неоднократно говорил, что одной из горячих точек области является Изюмское направление.
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителей, в том числе 26 детей.