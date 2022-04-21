Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров – украинская разведка

В Минобороны подчеркнули, что российские войска запрещают доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

"Россияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров. В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области. Выезд возможен только на территорию РФ", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что российские войска запрещают доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местных жителей предупредили, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь в оккупированные населенные пункты, будут расстреливаться. В частности, оккупанты расстреляли волонтеров, ехавших из поселка Шевченково.

По данным украинской разведки, в Великобурлукском районе отсутствует мобильная связь, многие населенные пункты остались без электроснабжения, не работают банкоматы, отсутствуют медпомощь и лекарства, а продукты продаются по завышенным ценам. Помимо этого, противник минирует дороги, в том числе грунтовые.

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