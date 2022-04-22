"Гордость новейшего высокоточного российского оружия" оснащена электроникой 1960-х годов – украинская разведка

По данным украинской разведки, большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели Фото: ЕРА

"Ракеты типа Х-101 изготавливались с 1999-го по 2013 год. Российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного оружия РФ. Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что электронная компонентная база российских ракет оказалась далеко не современной.

"Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960–1970-х годах и выпускались Воронежским заводом радиодеталей, минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями Советского Союза. Также в "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М". Разработанная в 1977 году, она массово устанавливалась на самолетах типа Су-27 или МиГ-29 советского периода производства", – подчеркнули в ведомстве.

По данным украинской разведки, большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.

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