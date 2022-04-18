Новые ракеты дальнего действия в России производить больше не смогут, но "Точек-У" у них еще "до черта" – Данилов

По словам Данилова, такие ракеты у России еще есть, хотя "они много использовали". Он отметил, что среди них – и ракеты, полученные Россией от Украины в рамках разоружения по Будапештскому меморандуму.
В то же время, по его словам, "способности производить эти ракеты у них почти нет", потому что для этого необходимы товары, которые Россия покупала за границей, но больше не сможет из-за санкций. "Возможность производить эти ракеты в ближайшее время РФ потеряет на долгие, долгие годы", – сказал секретарь СНБО.
Однако, по его словам, у России остались с советских времен запасы ракет к комплексам "Точка-У", "о которых они говорили, когда атаковали Краматорск, что они якобы списаны, их нет". "Полная чепуха. К сожалению, их у них до черта и они могут ими делать нам нервы", – заявил Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)