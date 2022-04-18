Новые ракеты дальнего действия в России производить больше не смогут, но "Точек-У" у них еще "до черта" – Данилов

"То, что касается ракет, которые поражают с большого расстояния, – это для нас очень опасная вещь. Это опасная ситуация именно в части поражения мирного населения, инфраструктуры. Не надо врага недооценивать", – сказал он.

Данилов отметил, что такими ракетами 18 апреля атаковали Львов. По его информации, ракеты были выпущены "с Каспия".