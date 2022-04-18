ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новые ракеты дальнего действия в России производить больше не смогут, но "Точек-У" у них еще "до черта" – Данилов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов призвал не недооценивать врага
Данилов призвал не недооценивать врага
Фото: rnbo.gov.ua

Одним из самых опасных видов российского оружия для украинцев остаются ракеты дальнего действия, и они еще есть у России, хотя производить новые она не сможет из-за санкций. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире национального телемарафона, передает корреспондент "ГОРДОН".

"То, что касается ракет, которые поражают с большого расстояния, – это для нас очень опасная вещь. Это опасная ситуация именно в части поражения мирного населения, инфраструктуры. Не надо врага недооценивать", – сказал он.

Данилов отметил, что такими ракетами 18 апреля атаковали Львов. По его информации, ракеты были выпущены "с Каспия".

По словам Данилова, такие ракеты у России еще есть, хотя "они много использовали". Он отметил, что среди них – и ракеты, полученные Россией от Украины в рамках разоружения по Будапештскому меморандуму. 

В то же время, по его словам, "способности производить эти ракеты у них почти нет", потому что для этого необходимы товары, которые Россия покупала за границей, но больше не сможет из-за санкций. "Возможность производить эти ракеты в ближайшее время РФ потеряет на долгие, долгие годы", – сказал секретарь СНБО.

Однако, по его словам, у России остались с советских времен запасы ракет к комплексам "Точка-У", "о которых они говорили, когда атаковали Краматорск, что они якобы списаны, их нет". "Полная чепуха. К сожалению, их у них до черта и они могут ими делать нам нервы", – заявил Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: оружие, Точка-У, война России против Украины, ракеты, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (72025)
2
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (42581)
3
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (28678)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (28148)
5
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (20769)
6
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (20316)
7
Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему (17850)
8
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить кума Путина Медведчука "из подвалов СБУ" (17396)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS