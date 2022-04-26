РФ готовит ракетные удары по Приднестровью с жертвами среди мирного населения – украинская разведка

"Россия готовит ракетный удар по "ПМР" с жертвами среди мирного населения. Жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают смс от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР", – сообщили в ГУР.
Украинская военная разведка публикует скриншот одного из таких сообщений.
"Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения", – говорится в таких смс.
Жителям, согласно тексту сообщения, грозят ракетным и артиллерийским ударом и указывают точное время атаки – 19.00 по местному времени.
Российские пропагандистские СМИ активно распространяют информацию о рассылке, подчеркивают в ГУР.
"Государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории "ПМР", – не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы", – добавили в украинской разведке.
Приднестровье – это административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. Территорию региона контролирует "Приднестровская молдавская республика", которая объявила о суверенитете в 1990 году. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.
25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.
26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.
В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.