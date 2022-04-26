РФ готовит ракетные удары по Приднестровью с жертвами среди мирного населения – украинская разведка

По данным украинской разведки, жители Приднестровья (на фото – Тирасполь) получают смс с "предупреждением" о ракетном ударе в 19.00 Фото: depositphotos.com

"Россия готовит ракетный удар по "ПМР" с жертвами среди мирного населения. Жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают смс от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР", – сообщили в ГУР.

Украинская военная разведка публикует скриншот одного из таких сообщений.

"Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения", – говорится в таких смс.

Жителям, согласно тексту сообщения, грозят ракетным и артиллерийским ударом и указывают точное время атаки – 19.00 по местному времени.

Российские пропагандистские СМИ активно распространяют информацию о рассылке, подчеркивают в ГУР.

"Государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории "ПМР", – не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы", – добавили в украинской разведке.