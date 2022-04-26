Подоляк о ситуации в Молдове: Если Украина не устоит, враг будет у ворот Кишинева

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, должны работать как одна команда", – написал он.

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в «ПМР» та натякає Молдові, щоб чекала «гостей». Погана новина: якщо * не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що * забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда.

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Мировым сообществом независимость "Приднестровской молдавской республики" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.

25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.

26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.